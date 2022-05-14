Украина ориентируется на необходимость обеспечить 1 млн. военных. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, эскалация спровоцировала взрывной рост оборонных нужд, к которому Украина не была полностью готова.

Но, по его убеждению, к этому не готова была бы ни одна страна, имея тысячи километров общей границы на фоне многократного преимущества ресурсов агрессора.

– Оборону удалось организовать благодаря проведенным подготовительным мероприятиям, мобилизации украинского народа и действиям властей, сохранивших управляемость страной, – отмечает Алексей Резников.

В начале полномасштабной войны очень ощутима была помощь волонтеров, которые благодаря мобильности закрывали острые проблемные вопросы.

– Развертывание государственного механизма – это множество формальностей даже в условиях войны. И не только в воюющей стране. В конце концов, процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины – закупки и необходимое производство, – были запущены, – объясняет министр обороны.

Если в конце апреля из общего количества бронежилетов, предоставленных силам обороны, 50% обеспечило Министерство обороны, а остальное – благотворительная помощь от граждан, волонтеров, общественных организаций, то по состоянию на 13 мая это соотношение уже составляло 57% к 43%.

Каждый день, уверяет министр, возглавляемое им ведомство наращивает объемы поставок.

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В настоящее время украинские производители, обеспечивающие необходимое качество бронежилетов, шлемов, форменной одежды, обуви и т. п., уже загружены заказами до конца года. Сформирован также четкий график снабжения.

Активно Минобороны ищет международную техническую помощь.

– Например, Министерство обороны нашло в Турции партию бронежилетов, которую в качестве помощи для Украины оплатило правительство Японии. Специалисты Минобороны отработали весь процесс, логистику – и наши воины получили защиту, – отмечает Алексей Резников.

Сейчас Минобороны говорит с партнерами не только об импорте, но и ремонте украинской техники, построении совместных производственных цепей.

– Мы инвестируем в современное украинское оружие. Мы перестраиваем все процессы, чтобы увеличить наши возможности. Наш главный приоритет – обеспечить стабильность и ритмичность поставок, несмотря на все противодействие врагу, – добавляет министр обороны.

В настоящее время украинское оборонное ведомство стремится ежедневно иметь в резерве средств бронезащиты не менее чем на две бригады и наращивать объем в дальнейшем.

Напомним, что призыв в армию в рамках общей мобилизации в Украине, объявленной до 24 мая, происходит меньшими темпами, так как в начале февраля полностью укомплектованы Силы обороны.

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, все показатели выполнены на 100%.

Решение о продолжении общей мобилизации после 24 мая руководство страны будет принимать с учетом оперативной ситуации на фронте.

Также месяц назад президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний призыв на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года и отсрочил демобилизацию военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.

Их уволят в запас не ранее объявления в установленном порядке демобилизации.

Указ о всеобщей мобилизации глава государства подписал на второй день полномасштабной войны в Украине – 25 февраля.

За ситуацией на фронте можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Алексей Резников