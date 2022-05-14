Орієнтуємось на забезпечення 1 млн військових – Резніков про оборонні потреби

Україна орієнтується на потребу забезпечити 1 млн військових. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, ескалація спровокувала вибухове зростання оборонних потреб, до якого Україна не була повністю готова.

Та, на його переконання, до цього не була б готова жодна країна, маючи тисячі кілометрів спільного кордону на тлі багатократної переваги ресурсів агресора.

– Оборону вдалося організувати завдяки проведеним підготовчим заходам, мобілізації українського народу та діям влади, що зберегла керованість країною, – зазначає Олексій Резніков.

На початку повномасштабної війни дуже відчутною була допомога волонтерів, які завдяки мобільності закривали гострі проблемні питання.

– Розгортання державного механізму – це безліч формальностей навіть в умовах війни. І не тільки в країні, що воює. Зрештою процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу України – закупівлі та необхідне виробництво – були запущені, – пояснює міністр оборони.

Якщо наприкінці квітня із загальної кількості бронежилетів, наданих силам оборони, 50% забезпечило Міністерство оборони, а решту – благодійна допомога від громадян, волонтерів, громадських організацій, то станом на 13 травня це співвідношення вже становило 57% до 43%.

Щодня, запевняє міністр, відомство, яке він очолює, нарощує обсяги постачання.

Зараз дивляться

Нині українські виробники, що забезпечують необхідну якість бронежилетів, шоломів, форменого одягу, взуття тощо, вже завантажені замовленнями до кінця року. Сформований також чіткий графік постачання.

Активно Міноборони шукає міжнародну технічну допомогу.

– Наприклад, Міністерство оборони знайшло в Туреччині партію бронежилетів, яку як допомогу для України оплатив уряд Японії. Фахівці Міноборони відпрацювали весь процес, логістику – і наші воїни отримали захист, – зазначає Олексій Резніков.

Нині Міноборони говорить із партнерами не тільки про імпорт, а й про ремонт української техніки, побудову спільних виробничих ланцюгів.

– Ми інвестуємо в сучасну українську зброю. Перебудовуємо усі процеси, щоб збільшувати наші спроможності. Наш головний пріоритет – забезпечити стабільність і ритмічність постачання, незважаючи на усю протидію ворога, – додає міністр оборони.

Нині українське оборонне відомство прагне щодня мати в резерві засобів бронезахисту не менше ніж на дві бригади й нарощувати обсяг у подальшому.

Нагадаємо, що призов до війська в межах загальної мобілізації в Україні, оголошеної до 24 травня, відбувається меншими темпами, тому що на початку лютого було повністю укомплектовані Сили оборони.

За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, всі показники виконані на 100%.

Рішення про продовження загальної мобілізації після 24 травня керівництво країни ухвалюватиме з огляду на оперативну ситуацію на фронті.

Також місяць тому президент України Володимир Зеленський скасував весняний призов на строкову військову службу в квітні-червні 2022 року та відтермінував демобілізацію військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби.

Їх звільнять у запас не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації.

Указ про загальну мобілізацію глава держави підписав на другий день повномасштабної війни в Україні – 25 лютого.

За ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олексій Резніков