Российские оккупанты не прекращают попыток заблокировать выход из бункеров на металлургическом заводе Азовсталь в Мариуполе, где находятся украинские военные.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, обнародовав короткое видео, снятое с беспилотника.
По его данным, большинство боев происходит на периметре завода.
– Россияне не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров. Большинство наземных операций ведутся на периметре завода. Никакого глобального приближения не происходит, именно поэтому растет плотность обстрелов, — отметил Андрющенко.
Он также подчеркнул, что сообщения российских пропагандистов о якобы выходе защитников Азовстали с белым флагом являются фейком.
– С учетом информации, которую мы получали из фильтрационного лагеря в Безымянном, из информационных источников Украины и самого характера источника сообщения о том, что “вышли с белым флагом”, настаиваем на очередном фейке. Не новость. Если “доверять” источникам оккупантов, то они уже трижды брали всех в плен в Мариуполе, — заявил Андрющенко.
Что известно о ситуации на Азовстали
Российские оккупанты не оставляют попыток атаковать украинских защитников на металлургическом заводе Азовсталь. Они штурмуют территорию завода, сбрасывают на него авиабомбы, обстреливают из корабельной и ствольной артиллерии, РСЗО, танков.
На днях РФ впервые применила против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы.
Несмотря на это, украинские бойцы оказывают героическое сопротивление превосходящим силам врага, продолжают выбивать рашистов с ранее захваченных ими позиций на Азовстали.
С начала полномасштабной войны в Украине (т.е. с 24 февраля) защитники Мариуполя уничтожили около 6 тыс. российских оккупантов, вражеские танки и бронетехнику.
Недавно из Азовстали удалось эвакуировать сотни мирных жителей. Теперь Киев пытается договориться об эвакуации с завода военных (в том числе раненых) и медиков.
Известно, что на территории завода находятся около 600 раненых военных, около 40 из них в критическом состоянии.
По информации Министерства обороны Украины, для спасения украинских защитников задействованы все возможные международные организации и почти все лидеры мира, но Кремль пока не дает согласия.
Источник: Петр Андрющенко
Фото: Полк Азов