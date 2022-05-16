Російські окупанти не припиняють спроб заблокувати вихід з бункерів на металургійному заводі Азовсталь у Маріуполі, де перебувають українські військові.

Про це поінформував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, оприлюднивши коротке відео, зняте з безпілотника.

За його даними, більшість боїв відбувається на периметрі заводу.

– Росіяни не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів. Більшість наземних операцій ведуться на периметрі заводу. Ніякого глобального наближення не відбувається, саме через те зростає щільність обстрілів, – зазначив Андрющенко.

Він також наголосив, що повідомлення російських пропагандистів про начебто вихід захисників Азовсталі з білим прапором є фейком.

– З урахуванням інформації, яку ми отримували з фільтраційного табору в Безіменному, з інформаційних джерел України та самого характеру джерела повідомлення про те, що “вийшли з білим прапором”, наполягаємо на черговому фейку. Не новина. Якщо “довіряти” джерелам окупантів, то вони вже тричі брали всіх у полон у Маріуполі, – заявив Андрющенко.

Що відомо про ситуацію на Азовсталі

Російські окупанти не полишають спроб атакувати українських захисників на металургійному заводі Азовсталь. Вони штурмують територію заводу, скидають на нього авіабомби, обстрілюють із корабельної та ствольної артилерії, РСЗВ, танків.

Зараз дивляться

Днями РФ вперше застосувала проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби.

Попри це, українські бійці чинять героїчний опір переважаючим силам ворога, продовжують вибивати рашистів із раніше захоплених ними позицій на Азовсталі.

Від початку повномасштабної війни в Україні (тобто з 24 лютого) захисники Маріуполя знищили близько 6 тис. російських окупантів, ворожі танки та бронетехніку.

Нещодавно з Азовсталі вдалося евакуювати сотні мирних мешканців. Тепер Київ намагається домовитися про евакуацію із заводу військових (зокрема поранених) та медиків.

Відомо, що на території заводу знаходяться близько 600 поранених військових, майже 40 із них у критичному стані.

За інформацією Міністерства оборони України, для порятунку українських захисників задіяні всі можливі міжнародні організації та майже всі лідери світу, але Кремль поки що не дає згоди.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Полк Азов