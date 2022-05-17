Подразделения противовоздушной обороны Воздушного командования Запад уничтожили три крылатые ракеты во Львовской области.

По имеющейся информации, атаковали регион с юго-восточного направления.

Для этого враг применил крылатые ракеты морского базирования.

Удар по объекту инфраструктуры регионального филиала Львовская железная дорога в Яворовском районе российские военные нанесли в полночь 17 мая.

По словам руководителя областной военной администрации Максима Козицкого, взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура.

– Информации о травмированных или погибших не поступало, – отметил глава области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 83-е сутки.

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Источник: Воздушное командование Запад, Максим Козицкий

Фото: Воздушное командование Запад