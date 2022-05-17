Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 83 день войны
Убили Убили
229 детей
Ранили Ранили
>423 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Украина

Вражеская атака по Львовской области: силы ПВО уничтожили три крылатых ракеты

Татьяна Забожко, редактор ленты
Вражеская атака по Львовской области: силы ПВО уничтожили три крылатых ракеты

Подразделения противовоздушной обороны Воздушного командования Запад уничтожили три крылатые ракеты во Львовской области.

По имеющейся информации, атаковали регион с юго-восточного направления.

Для этого враг применил крылатые ракеты морского базирования.

Удар по объекту инфраструктуры регионального филиала Львовская железная дорога в Яворовском районе российские военные нанесли в полночь 17 мая.

По словам руководителя областной военной администрации Максима Козицкого, взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура.

– Информации о травмированных или погибших не поступало, – отметил глава области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 83-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушное командование ЗападМаксим Козицкий

Фото: Воздушное командование Запад

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка