Подразделения противовоздушной обороны Воздушного командования Запад уничтожили три крылатые ракеты во Львовской области.
По имеющейся информации, атаковали регион с юго-восточного направления.
Для этого враг применил крылатые ракеты морского базирования.
Удар по объекту инфраструктуры регионального филиала Львовская железная дорога в Яворовском районе российские военные нанесли в полночь 17 мая.
По словам руководителя областной военной администрации Максима Козицкого, взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура.
– Информации о травмированных или погибших не поступало, – отметил глава области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 83-е сутки.
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Источник: Воздушное командование Запад, Максим Козицкий