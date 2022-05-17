Ворожа атака по Львівській області: сили ППО знищили три крилаті ракети

Підрозділи протиповітряної оборони Повітряного командування Захід знищили три крилаті ракети у Львівській області.

За наявною інформацією, атакували регіон із південно-східного напрямку.

Для цього ворог застосував крилаті ракети морського базування.

Удару по об’єкту інфраструктури регіональної філії Львівська залізниця в Яворівському районі російські військові завдали опівночі 17 травня.

За словами керівника обласної військової адміністрації Максима Козицького, вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру.

– Інформації про травмованих чи загиблих не надходило, – зазначив очільник області.

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Джерело: Повітряне командування Захід, Максим Козицький

Фото: Повітряне командування Захід