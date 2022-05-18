Обстріли з артилерії та літаків Су-35: ситуація в Луганській області 18 травня

Травень, 18 в 11:52

Упродовж доби лише Сєвєродонецьк Луганської області витримав 15 ворожих артилерійських атак.

Там зруйновані 12 багатоповерхівок. У кількох із них згоріли квартири та дах. Полум’ям охопило також торговельні павільйони міста.

Зазнала пошкоджень під час обстрілу одна з адмінбудівель та прохідна заводу Азот.

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Один із жителів Сєвєродонецька дістав осколкове поранення.

У лікарні Дніпра медики борються за життя 15-річної дитини з Гірського, яка дістала травму нирок під час обстрілу населеного пункту 16 травня.

– У Привіллі біля річки Сіверський Донець знайдено двох загиблих від мінно-вибухових травм. Надійшла інформація про втрачені життя в Золотому та Попасній. “Русский мир”, який знищує все на своєму шляху, хоче нав’язати Луганщині життя без людей, будинків, заводів, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

По селах Попаснянської громади ворог завдав ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35.

Пошкоджені будинки в Золотарівці, Комишувасі, Врубівці та Гірському.

Нагадаємо, що, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, РФ зосередила у Луганській області близько 15 вертольотів задля авіаційної підтримки наступальних дій.

Нині агресор намагається наступати в напрямку Боровеньків та Сєверодонецька.

Українські військові у Луганській та Донецькій областях 17 травня відбили 12 атак ворога, знищивши:

три танки,

три артилерійські системи,

шість одиниць бойової броньованої техніки,

сім автомобілів.

Підрозділи протиповітяної оборони збили дев’ять безпілотних літальних апаратів типу Орлан-10 та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу ZALA.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 84-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай