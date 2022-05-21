Оккупанты планируют наступление в направлении Ямполь – Северск с форсированием Северского Донца — Генштаб
По состоянию на 21 мая российские оккупанты не прекращают наступательные действия на восточном фронте, хотя хотят установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. Продолжаются обстрелы наших войск в Донецком операционном районе и Славянском направлении.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация почти без изменений. Однако фиксируется наращивание системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах.
Есть угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
На Северском направлении оккупанты обстреляли позиции украинских сил обороны вблизи населенных пунктов Сумской и Черниговской областей.
На Слобожанском направлении враг наносил авиаудары по населенному пункту Циркуны.
В Харьковском направлении в ближайшее время ожидается усиление группировки российских войск подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.
На Славянском направлении вражеская армия пытается возобновить наступление и планирует форсировать реку Северский Донец.
На Донецком направлении противник ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.
На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. Там враг сосредотачивает специальную технику для наведения понтонно-мостовой переправы, также опрокидывает дополнительные подразделения.
В Запорожском направлении противник постоянно обстреливает наших военных.
В Мариуполе россияне разминируют припортовую инфраструктуру.
На Криворожском и Николаевском направлениях не прекращаются артобстрелы наших подразделений. Враг разворачивает дополнительную ствольную и реактивную артиллерию.
Корабли ЧФ РФ в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.
Захватчики препятствуют эвакуации людей из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию и открытию гуманитарных коридоров для ввоза продуктов, медикаментов и эвакуации пожилых людей, больных и детей.
За минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбили 11 атак врага, уничтожили восемь танков, три артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, три специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники противника.
Кроме того, сбили три БПЛА, крылатую ракету и поразили одну цель пока неустановленного типа (вероятно вертолет).
Фото: Генштаб ВСУ