Май, 21 в 7:25

По состоянию на 21 мая российские оккупанты не прекращают наступательные действия на восточном фронте, хотя хотят установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. Продолжаются обстрелы наших войск в Донецком операционном районе и Славянском направлении.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация почти без изменений. Однако фиксируется наращивание системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах.

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Есть угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении оккупанты обстреляли позиции украинских сил обороны вблизи населенных пунктов Сумской и Черниговской областей.

На Слобожанском направлении враг наносил авиаудары по населенному пункту Циркуны.

В Харьковском направлении в ближайшее время ожидается усиление группировки российских войск подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Славянском направлении вражеская армия пытается возобновить наступление и планирует форсировать реку Северский Донец.

На Донецком направлении противник ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. Там враг сосредотачивает специальную технику для наведения понтонно-мостовой переправы, также опрокидывает дополнительные подразделения.

В Запорожском направлении противник постоянно обстреливает наших военных.

В Мариуполе россияне разминируют припортовую инфраструктуру.

На Криворожском и Николаевском направлениях не прекращаются артобстрелы наших подразделений. Враг разворачивает дополнительную ствольную и реактивную артиллерию.

Корабли ЧФ РФ в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

Захватчики препятствуют эвакуации людей из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию и открытию гуманитарных коридоров для ввоза продуктов, медикаментов и эвакуации пожилых людей, больных и детей.

За минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбили 11 атак врага, уничтожили восемь танков, три артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, три специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники противника.

Кроме того, сбили три БПЛА, крылатую ракету и поразили одну цель пока неустановленного типа (вероятно вертолет).

Фото: Генштаб ВСУ