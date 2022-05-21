Травень, 21 в 7:25

Станом на 21 травня російські окупанти не припиняють наступальні дії на східному фронті, адже хочуть встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей. Тривають обстріли наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація майже без змін. Проте фіксується нарощування системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах.

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Є загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку окупанти обстріляли позиції українських сил оборони поблизу населених пунктів Сумської та Чернігівської областей.

На Слобожанському напрямку ворог завдавав авіаударів по населеному пункту Циркуни.

На Харківському напрямку найближчим часом очікується посилення угруповання російських військ підрозділами зі складу 1-ої танкової армії Західного військового округу.

На Слов’янському напрямку ворожа армія намагається поновити наступ та планує форсувати річку Сіверський Донець.

На Донецькому напрямку противник веде активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Лиманському напрямку окупанти планують відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець. Там ворог зосереджує спеціальну техніку для наведення понтонно-мостової переправи, також перекидає додаткові підрозділи.

На Запорізькому напрямку противник постійно обстрілює наших військових.

У Маріуполі росіяни розміновують припортову інфраструктуру.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках не припиняються артобстріли наших підрозділів. Ворог розгортає додаткову ствольну та реактивну артилерію.

Кораблі ЧФ РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

Загарбники перешкоджають евакуації людей зна підконтрольну Україні територію та відкриттю гуманітарних коридорів для ввезення продуктів, медикаментів і евакуації людей похилого віку, хворих та дітей.

За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбили 11 атак ворога, знищили вісім танків, три артилерійських системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, три спеціальні броньовані автомобілі та шість одиниць автомобільної техніки противника.

Крім того, збили три БПЛА, крилату ракету та вразили одну ціль поки що невстановленого типу (ймовірно вертоліт).

Фото: Генштаб ЗСУ