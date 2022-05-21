Май, 21 в 9:08

Российская сторона может завышать количество украинских воинов, эвакуированных с комбината Азовсталь.

Об этом сообщили эксперты Института изучения войны.

По их мнению, это делается для того, чтобы либо максимизировать количество российских военнопленных, которых можно обменять на украинских солдат; либо, чтобы избежать позора от признания того, что оккупанты держали многомесячную осаду против всего лишь “сотни украинских солдат”.

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Так, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала эвакуации из Азовстали вышли почти 2000 украинских бойцов. А Международный комитет Красного Креста (МККК) зарегистрировал только “сотни” украинских воинов.

Несоответствие данных может быть результатом задержек с регистрацией или отчетностью Красного Креста. Но и РФ может скрывать истинное количество эвакуированных по разным причинам.

Ранее командир полка Азов Денис Прокопенко заявил, что дал команду на прекращение обороны Мариуполя для спасения жизни защитников Азовстали, поэтому в ближайшие дни число эвакуированных может увеличиться.

Источник: ISW