Травень, 21 в 9:08

Російська сторона може завищувати кількість українських воїнів, евакуйованих із комбінату Азовсталь.

Про це повідомили експерти Інституту вивчення війни.

На їхню думку, це робиться для того, щоб максимізувати кількість російських військовополонених, яких можна обміняти на українських солдатів; або, щоб уникнути ганьби від визнання того, що окупанти тримали багатомісячну облогу проти лише “сотні українських солдатів”.

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Так, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що від початку евакуації з Азовсталі вийшли майже 2000 українських бійців. А Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) зареєстрував лише “сотні” українських воїнів.

Невідповідність даних може бути результатом затримок із реєстрацією або звітністю Червоного Хреста. Але і РФ може приховувати справжню кількість евакуйованих з різних причин.

Раніше командир полку Азов Денис Прокопенко заявив, що дав команду на припинення оборони Маріуполя для порятунку життя захисників Азовсталі, тому найближчими днями кількість евакуйованих може збільшитися.

Джерело: ISW

Фото: полк Азов-Маріуполь