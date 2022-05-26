Май, 26 в 10:32

Сейчас Украина больше всего нуждается в военных самолетах. Об этом в эксклюзивном интервью сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

– К большому сожалению, РФ по состоянию на сегодняшний день доминирует в небе, – констатировал Алексей Данилов.

По его словам, Россия использует стратегическую авиацию, которую Украина передала после договора 1994 года.

– Это часть самолетов, которые в свое время были на патрулировании на территории нашей страны. Это, конечно, грустно, но будем учиться на этих уроках на будущее, когда будем принимать те или иные гарантии или входить в те или иные альянсы, – сказал секретарь СНБО.

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Алексей Данилов считает, что эта история должна научить Украину, что в момент подписания документов от имени государства нужно следить, чтобы у каждой из сторон не было собственной трактовки, а правила были понятны всем.

Украинские военные на 92-е сутки полномасштабной войны в Украине уничтожили 206 вражеских самолетов.

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