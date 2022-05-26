Данілов повідомив, якої техніки бракує Україні

Травень, 26 в 10:32

Нині Україна найбільше потребує військових літаків. Про це в ексклюзивному інтерв’ю повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

– На превеликий жаль, РФ станом на сьогодні домінує в небі, – констатував Олексій Данілов.

За його словами, Росія використовує стратегічну авіацію, яку Україна передала після договору 1994 року.

– Це частина літаків, які свого часу були на патрулюванні на території нашої країни. Це, звичайно, сумно, але вчитимемося на цих уроках, коли прийматимемо ті чи ті гарантії або входитимемо до тих чи тих альянсів, – сказав секретар РНБО.

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Олексій Данілов вважає, що ця історія має навчити Україну, що на момент підписання документів від імені держави потрібно стежити, щоб у кожної зі сторін не було власного трактування, а правила були зрозумілі для всіх.

Українські військові на 92-гу добу повномасштабної війни в Україні знищили 206 ворожих літаків.

За ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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