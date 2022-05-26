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Факты / Украина

Возможны провокации: вблизи Змеиного обнаружили захваченный РФ украинский катер

Татьяна Забожко, редактор ленты
Возможны провокации: вблизи Змеиного обнаружили захваченный РФ украинский катер
Фото: УНИАН

Украинская сторона обнаружила близ острова Змеиный один из малых бронированных артиллерийских катеров Военно-морских сил ВСУ, захваченный оккупантами в Бердянске еще в начале вторжения.

– Вполне возможно, что враг будет пытаться использовать такой катер, еще и под украинским флагом, в своих провокациях, – говорят о потенциальных действиях врага в Оперативном командовании Юг.

Украинские военные предполагают, что российские захватчики могут обстрелять с катера иностранные гражданские суда или прибрежные районы как Украины, так и других государств Черноморского региона.

По состоянию на 26 мая корабельная группировка вражеских сил в Черном море перемен почти не претерпела. Она также блокирует судоходство и работу портов.

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– Угрозы ракетных ударов и высадки десантов не теряют своей актуальности, – отмечают в ОК Юг.

Напомним, что накануне оккупанты в военной форме Вооруженных сил Украины пытались захватить наблюдательный пост на Юге, однако украинские военные атаку врага отбили.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 92-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Джерело: ОК Юг

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