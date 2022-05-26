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Факти / Україна

Можливі провокації: поблизу Зміїного виявили захоплений РФ український катер

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Можливі провокації: поблизу Зміїного виявили захоплений РФ український катер
Фото: УНІАН

Українська сторона виявила поблизу острова Зміїний один із малих броньованих артилерійських катерів Військово-морських сил ЗСУ, захоплений окупантами в Бердянську ще на на початку вторгнення.

– Цілком імовірно, що ворог намагатиметься використати такий катер, ще й під українським прапором, у своїх провокаціях, – говорять про потенційні дії ворога в Оперативному командуванні Південь.

Українські військові припускають, що російські загарбники можуть обстріляти з катера іноземні цивільні судна або ж прибережні райони як України, так і інших держав Чорноморського регіону.

Станом на 26 травня корабельне угруповання ворожих сил у Чорному морі змін майже не зазнало. Воно так само блокує судноплавство та роботу портів.

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– Загрози ракетних ударів та висадки десантів не втрачають своєї актуальності, – наголошують в ОК Південь.

Нагадаємо, що напередодні окупанти у військовому однострої Збройних сил України намагалися захопити спостережний пост на Півдні, однак українські військові атаку ворога відбили.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 92-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

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