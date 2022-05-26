Май, 26 в 12:57

Российские оккупанты продолжают кичиться перед своими родными тем, как в Украине пытают и убивают мирное население.

Соответствующий перехват телефонного разговора опубликовала СБУ.

Да, оккупант рассказывает своей жене, что ему на все безразлично — что хочет, то и делает. Он преспокойно пытает и убивает гражданских.

Сейчас смотрят

– Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты бросаем, пох*й вообще. У нас отряд называется – отряд самоубийц, отряд головорезов, – смеясь рассказывает захватчик.

Жену он “успокаивает”, что это, мол, обычная практика. А еще с удовольствием рассказывает, как русские военные из другого подразделения жестоко изнасиловали женщину.

– Я здесь творю, вообще. Е**шу всех, мне пох*й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать, – рассказал находившийся в Харьковской области оккупант.

А еще он жене говорит, что то же самое будет делать и в России.

Ранее СБУ установила личности восьми российских захватчиков, причастных к совершению тяжких преступлений против мирного населения в Киевской области.

Журналистам удалось идентифицировать российского военного, который может быть причастен к зверствам в Буче.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух ранее заявил, что на временно захваченных территориях Запорожской области участились случаи похищения людей российскими оккупантами.