Травень, 26 в 12:57

Російські окупанти продовжують хизуватися перед своїми рідними тим, як в Україні катують та вбивають мирне населення.

Відповідне перехоплення телефонної розмови опублікувало СБУ.

Так, окупант розповідає своїй дружині, що йому на все байдуже – що хоче, те й робить. Він спокійнісінько катує і вбиває цивільних.

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– Ми зачищаємо підвали, знаєш як? Не питаємо, хто там, а гранати кидаємо, пох*й взагалі. У нас загін називається – загін самогубців, загін головорізів, – сміючись розповідає загарбник.

Дружину він “заспокоює”, що це, мовляв, звичайна практика. А ще із задоволенням розповідає, як російські військові з іншого підрозділу жорстоко зґвалтували жінку.

– Я тут творю, взагалі. Ї*ашу всіх, мені пох*й взагалі: цивільних, не цивільних. Я можу просто взяти ніж, вуха відрізати, – розповів окупант, який перебував у Харківській області.

А ще він дружині каже, що те саме робитиме і в Росії.

Раніше СБУ встановила особи вісьмох російських загарбників, які причетні до скоєння тяжких злочинів проти мирного населення на Київщині.

Крім того, журналістам вдалося ідентифікувати російського військового, який може бути причетний до жорстокої розправи над жителями Бучі.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух раніше заявив, що на тимчасово захоплених територіях Запорізької області почастішали випадки викрадення людей російськими окупантами.