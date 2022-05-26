РФ прагне взяти під контроль Лиман та покращити позиції біля Сєвєродонецька – ЗСУ

Травень, 26 в 7:33

На 92-гу добу повномасштабної війни російські військові основні зусилля спрямовують на наступальні дії в Східній операційні зоні.

Станом на 26 травня росіяни прагнуть взяти під повний контроль місто Лиман, а також покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки на Донецькому напрямку.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог намагається закріпитись в районі Сєверодонецька.

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Водночас, додають у Генштабі ЗСУ, штурмові дії в напрямку Устинівки виявились для окупантів невдалими.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках загарбники активно застосовують засоби радіоелектронної боротьби.

А також залучають артилерію та штурмову авіацію для ураження позицій українських підрозділів та цивільної інфраструктури регіону.

Нагадаємо, що напередодні армії РФ після поразки під час наступу на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках довелось відступити.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 92-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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