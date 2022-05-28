Травень, 28 в 11:00

У державному підприємстві Антонов спростували інформацію про начебто утилізацію агрегатів літака Ан-225 Мрія, знищеного російськими військами наприкінці лютого цього року.

Як уточнили в пресслужбі, підприємство зараз співпрацює зі слідством, яке збирає докази злочинів РФ на території України.

– У мережі інтернет широко розповсюджується хибна інформація про “вивезення з аеропорту Київ-Антонов-2 агрегатів літака Ан-225 Мрія з метою їх подальшої утилізації”. Наголошуємо, що ДП Антонов тісно співпрацює з правоохоронними, слідчими органами України щодо збирання доказів злочинів, скоєних російськими окупантами, – зазначається в заяві, оприлюдненій на Facebook-сторінці підприємства.

У пресслужбі наголосили, що відеозапис, який став основою для неправдивої інформації про утилізацію літака, був відзнятий “піратським способом”.

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– Відео, яке послужило основою для поширення зазначеної недостовірної інформації, було відзняте “піратським” способом та поширене без погодження з ДП Антонов та відповідними державними органами, – наголошується в заяві.

Підприємство закликає не поширювати дані з неперевірених джерел.

Йдеться про відео, яке поширилося в соціальних мережах 26 травня. На ньому показані кадри нібито вивезення з ангару в Гостомелі агрегатів літака Ан-225 Мрія. Відеозапис супроводжувався твердженням, що це робиться начебто з метою подальшої утилізації.

Як відомо, російські окупанти знищили найбільший у світі літак Ан-225 Мрія ще на початку повномасштабного вторгнення на територію України. Це сталося під час боїв за аеродром у Гостомелі.

Як пояснювали в Укроборонпромі, на момент вторгнення Ан-225 Мрія перебував на ремонті, тому не встиг вилетіти з України. Повідомлялося, що літак після ремонту двигуна мав вилетіти з Гостомеля вранці 24 лютого, але цього дня почалася повномасштабна війна.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна повинна побудувати новий літак Мрія у пам’ять про льотчиків, котрі загинули на війні.

Джерело: ДП Антонов

Фото: ДП Антонов