Родственники убеждают российских военных писать рапорты на увольнение и возвращаться домой с войны в Украине.

Доказательством тому является перехваченный Главным управлением разведки Минобороны Украины разговор бурятского оккупанта с женой и матерью.

Как стало известно из разговора, жена военного РФ, предварительно проконсультировавшись с юристом, заверила мужа, что для судебного преследования, которым пугает оккупантов российское командование, нет законных оснований.

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Услышав, что захватчик уже написал рапорт, трубку взяла его мать:

– Главное – выжить! У тебя одна цель! Погибнет столько молодых… США ставят, что погибли 21 тыс. россиян, Украина – 24 тыс. А наши – 1,2 тыс., представь? И им от 18 до 25 лет. А кто нам пенсию будет зарабатывать? Никто! Пенсию отменят…

Женщина жалуется, что неизвестно, на сколько растянется “спецоперация”, а потом еще и за счет россиян придется отстраивать Украину.

Не довольна она и тем, что по телевизору им показывают только праздники.

– Огромный концерт к 99-летию Улан-Удэ. А в Бурятии каждый день хоронят пацанов из Украины. Должны быть в трауре… Детей патриотизма начали учить… Сколько народу, а правды нет, – говорит мать российского солдата.

Напомним, что накануне украинские защитники ликвидировали ориентировочно полторы сотни российских захватчиков. Всего за время полномасштабной войны по состоянию на 29 мая личный состав армии РФ сократился на около 30 150 человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 95-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ГУР Минобороны

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