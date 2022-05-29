Хто нам пенсію зароблятиме: рідні просять окупантів писати рапорти

Травень, 29 в 13:05

Родичі переконують російських військових писати рапорти на звільнення та повертатися додому з війни в Україні.

Доказом цього є перехоплена Головним управлінням розвідки Міноборони України розмова бурятського окупанта з дружиною та матір’ю.

Як стало відомо з розмови, дружина військового РФ, попередньо проконсультувавшись з юристом, запевнила чоловіка, що для судового переслідування, яким лякає окупантів російське командування, немає законних підстав.

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Почувши, що загарбник вже написав рапорт, слухавку взяла його мати:

– Головне – вижити! У тебе одна мета! Загине стільки молоді… США ставить, що загинули 21 тис. росіян, Україна – 24 тис. А наші – 1,2 тис., уяви? І їм від 18 до 25 років. А хто нам пенсію зароблятиме? Ніхто! Пенсію скасують…

Жінка скаржиться, що невідомо, на скільки розтягнеться “спецоперація”, а потім ще й за рахунок росіян доведеться відбудовувати Україну.

Не задоволена вона й тим, що по телевізору їм показують лише свята.

– Величезний концерт до 99-річчя Улан-Уде. А в Бурятії щодня ховають пацанів з України. Мають бути в траурі… Дітей патріотизму почали вчити… Скільки народу, а правди анітрохи немає, – говорить мати російського солдата.

Нагадаємо, що напередодні українські захисники ліквідували орієнтовно півтори сотні російських загарбників. Загалом за час повномасштабної війни станом на 29 травня особовий склад армії РФ скоротився на близько 30 150 осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 95-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ГУР Міноборони