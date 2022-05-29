Росіяни намагаються витягти з моря біля Зміїного потоплений катер Раптор

Травень, 29 в 6:26

Біля острова Зміїний росіяни намагаються вилучити з води ураженого десантного швидкісного катера типу Раптор.

За інформацією Оперативного командування Південь, нині Російська Федерація намагається організувати рятувально-підйомні роботи.

Для прикриття залучають корабельне угруповання РФ, що зосереджене в Чорному морі.

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Після підняття Раптор планують відправити в пункт базування Донузлав.

– Відчутно зменшену кількість корабельно-катерного складу Чорноморського флоту рашисти намагаються підлатати “потопельниками”, – додають в ОК Південь.

До слова, те ж корабельне угруповання, яке використовують для прикриття в піднятті катера типу Раптор, становлять загрозу для завдання ракетних ударів.

Нагадаємо, що упродовж 7 травня біля острова Зміїний Збройні сили України знищили десантний катер типу Серна та два десантно-штурмові катери типу Раптор.

Ще один Раптор українські захисники суттєво ушкодили.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 95-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь