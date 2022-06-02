Июнь, 02 в 17:59

Власти Украины не исключают сценарий полной остановки Запорожской атомной электростанции (АЭС), захваченной российскими оккупантами. Такая необходимость может возникнуть при малейшей угрозе потери контроля над АЭС.

Об этом сообщил в комментарии журналистам Юрий Бойко – советник премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Бойко, правительство постоянно мониторит ситуацию вокруг Запорожской АЭС вместе с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины.

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И пока диспетчеры выполняют команды Киева, АЭС будет работать.

– Есть четкое понимание того, что она уже в ярко-красной зоне. Но пока диспетчерские команды выполняются и станция держит режим, мы не останавливаем. Но сценарий, по которому станция может выйти из-под контроля полностью и мы ее остановим, также рассматривается… В рамках подготовки к устойчивому прохождению отопительного сезона рассматривается сценарий с полной остановкой ЗАЭС, — подчеркнул он.

Бойко уточнил, что атомную электростанцию могут остановить, если будут замечены “малейшие движения в сторону потери контроля” над ней.

Он также заверил, что при отключении Запорожской АЭС энергосистема Украины способна справиться с таким вызовом.

Как известно, Запорожская АЭС расположена рядом с городом Энергодар. Это самая большая в Европе атомная электростанция.

Российские войска захватили Энергодар и Запорожскую АЭС в начале марта и объявили станцию “собственностью Росатома”. Впоследствии оккупанты подорвали часть боеприпасов на площадке АЭС.

В начале мая стало известно, что российские захватчики запрещают руководителям Запорожской АЭС выезжать из Энергодара даже по служебным делам, фактически держа специалистов в заложниках.

Не так давно в Укрэнерго заверили, что Запорожская АЭС остается под контролем украинских специалистов.

Источник: Энергореформа, Интерфакс-Украина