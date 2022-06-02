Червень, 02 в 17:59

Влада України не виключає сценарій повної зупинки Запорізької атомної електростанції (АЕС), захопленої російськими окупантами. Така необхідність може виникнути в разі найменшої загрози втрати контролю над АЕС.

Про це поінформував у коментарі журналістам Юрій Бойко – радник прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За словами Бойка, уряд постійно моніторить ситуацію довкола Запорізької АЕС разом із Державною інспекцією ядерного регулювання України.

Зараз дивляться

І доки диспетчери виконують команди Києва, АЕС працюватиме.

– Є чітке розуміння того, що вона вже в яскраво-червоній зоні. Але доки диспетчерські команди виконуються і станція тримає режим, ми не зупиняємо. Але сценарій, за яким станція може вийти з під контролю повністю і ми її зупинимо, також розглядається… У межах підготовки до сталого проходження опалювального сезону розглядають сценарій із повним зупиненням ЗАЕС, – наголосив він.

Бойко уточнив, що атомну електростанцію можуть зупинити, якщо будуть помічені “найменші рухи в бік втрати контролю” над нею.

Він також запевнив, що в разі відключення Запорізької АЕС енергосистема України здатна впоратися з таким викликом.

Як відомо, Запорізька АЕС розташована поруч із містом Енергодар. Це найбільша в Європі атомна електростанція.

Російські війська захопили Енергодар та Запорізьку АЕС на початку березня та оголосили станцію “власністю Росатому“. Згодом окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику АЕС.

На початку травня стало відомо, що російські загарбники забороняють керівникам Запорізької АЕС виїжджати з Енергодара навіть у службових справах, фактично тримаючи фахівців у заручниках.

Нещодавно в Укренерго запевнили, що Запорізька АЕС залишається під контролем українських спеціалістів.