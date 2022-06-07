Экскременты в кабинетах: путинские войска оставили на ЧАЭС “прощальный подарок”
После деоккупации Чернобыльской АЭС от российских войск в каждом кабинете была обнаружена куча человеческих экскрементов.
Об этом рассказал в комментарии американскому изданию The Wall Street Journal сотрудник чернобыльского Экоцентра, заместитель директора Измерительного центра радиоэкологического мониторинга и радиационно-дозиметрического контроля Александр Барсуков.
Это государственное специализированное предприятие, которое осуществляет радиационный контроль и ряд других функций в Чернобыльской зоне отчуждения и по Украине.
– Когда Александр Барсуков и его коллеги вернулись на Чернобыльскую АЭС после отступления московских войск, они обнаружили в каждом кабинете то, что они назвали “прощальным подарком” от российских солдат: кучу человеческих экскрементов, — пишет издание.
По словам Барсукова, в рабочих помещениях российские захватчики посрывали со стен телевизионные мониторы, сломали двери и разбили оборудование.
Сотрудники ЧАЭС вернулись в разрушенные офисы. Конференц-залы были разрисованы аэрозольной краской, файлы разбросаны по офисам, а экраны компьютеров разбиты.
Со всех компьютеров во всех зданиях оккупанты забрали жесткие диски. Уходя с территории ЧАЭС, путинские войска также оставили человеческие экскременты в кабинетах.
– Вишенкой на торте были какашки, – пошутил Барсуков.
Он добавил, что рашисты оставили на ЧАЭС 100 литров водки.
В Чернобыльской зоне отчуждения остались следы от российских танков и много мусора, в частности упаковки от сухпайков оккупантов.
На территории Чернобыльской АЭС остались и свидетельства того, что путинские солдаты были плохо осведомлены о характере местности. Они рыли траншеи в земле, загрязненной радиацией после аварии 1986 года.
– Идиоты. Кто копает рвы в радиоактивной земле? Они не знали, что делают! – заявил Барсуков.
Сейчас в Чернобыльской зоне происходит очищение и восстановление территории после недель российской оккупации.
В материале отмечается, что после захвата ЧАЭС оккупанты пытались привлечь сотрудников российской государственной корпорации Росатом, и предложили им присматривать за управлением ядерным объектом. Однако это требовало особых навыков, которых у них не было.
Журналисты The Wall Street Journal подчеркивают, что Чернобыльская АЭС избежала худшего сценария. В то же время ее работники до сих пор ощущают последствия российской оккупации.
Так, украинским военным пришлось проложить временный переход, чтобы заменить мост, разрушенный путинскими войсками. И теперь многие работники ЧАЭС вынуждены дольше добираться на работу.
Что известно об оккупации ЧАЭС
Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и Зону отчуждения в начале полномасштабного вторжения в Украину и фактически взяли в заложники персонал атомной электростанции. В течение недель оккупанты запрещали его ротацию.
Захватчики несколько раз выводили из строя линию питания ЧАЭС и города Славутич.
В конце марта они начали покидать территорию Чернобыльской АЭС. Выяснилось, что оккупанты рыли окопы в радиоактивном Рыжем лесу и получили высокую дозу облучения.
По оценкам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, российские войска нанесли ущерб Чернобыльской зоне отчуждения более чем на 2,5 млрд грн. В частности, они украли оборудование на сумму свыше $135 млн.