Июнь, 07 в 14:16

После деоккупации Чернобыльской АЭС от российских войск в каждом кабинете была обнаружена куча человеческих экскрементов.

Об этом рассказал в комментарии американскому изданию The Wall Street Journal сотрудник чернобыльского Экоцентра, заместитель директора Измерительного центра радиоэкологического мониторинга и радиационно-дозиметрического контроля Александр Барсуков.

Это государственное специализированное предприятие, которое осуществляет радиационный контроль и ряд других функций в Чернобыльской зоне отчуждения и по Украине.

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– Когда Александр Барсуков и его коллеги вернулись на Чернобыльскую АЭС после отступления московских войск, они обнаружили в каждом кабинете то, что они назвали “прощальным подарком” от российских солдат: кучу человеческих экскрементов, — пишет издание.

По словам Барсукова, в рабочих помещениях российские захватчики посрывали со стен телевизионные мониторы, сломали двери и разбили оборудование.

Сотрудники ЧАЭС вернулись в разрушенные офисы. Конференц-залы были разрисованы аэрозольной краской, файлы разбросаны по офисам, а экраны компьютеров разбиты.

Со всех компьютеров во всех зданиях оккупанты забрали жесткие диски. Уходя с территории ЧАЭС, путинские войска также оставили человеческие экскременты в кабинетах.

– Вишенкой на торте были какашки, – пошутил Барсуков.

Он добавил, что рашисты оставили на ЧАЭС 100 литров водки.

В Чернобыльской зоне отчуждения остались следы от российских танков и много мусора, в частности упаковки от сухпайков оккупантов.

На территории Чернобыльской АЭС остались и свидетельства того, что путинские солдаты были плохо осведомлены о характере местности. Они рыли траншеи в земле, загрязненной радиацией после аварии 1986 года.

– Идиоты. Кто копает рвы в радиоактивной земле? Они не знали, что делают! – заявил Барсуков.

Сейчас в Чернобыльской зоне происходит очищение и восстановление территории после недель российской оккупации.

В материале отмечается, что после захвата ЧАЭС оккупанты пытались привлечь сотрудников российской государственной корпорации Росатом, и предложили им присматривать за управлением ядерным объектом. Однако это требовало особых навыков, которых у них не было.

Журналисты The Wall Street Journal подчеркивают, что Чернобыльская АЭС избежала худшего сценария. В то же время ее работники до сих пор ощущают последствия российской оккупации.

Так, украинским военным пришлось проложить временный переход, чтобы заменить мост, разрушенный путинскими войсками. И теперь многие работники ЧАЭС вынуждены дольше добираться на работу.

Что известно об оккупации ЧАЭС

Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и Зону отчуждения в начале полномасштабного вторжения в Украину и фактически взяли в заложники персонал атомной электростанции. В течение недель оккупанты запрещали его ротацию.

Захватчики несколько раз выводили из строя линию питания ЧАЭС и города Славутич.

В конце марта они начали покидать территорию Чернобыльской АЭС. Выяснилось, что оккупанты рыли окопы в радиоактивном Рыжем лесу и получили высокую дозу облучения.

По оценкам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, российские войска нанесли ущерб Чернобыльской зоне отчуждения более чем на 2,5 млрд грн. В частности, они украли оборудование на сумму свыше $135 млн.