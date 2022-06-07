Червень, 07 в 14:16

Після деокупації Чорнобильської АЕС від російських військ у кожному кабінеті було виявлено купу людських екскрементів.

Про це розповів у коментарі американському виданню The Wall Street Journal співробітник чорнобильського Екоцентру, заступник директора Вимірювального центру радіоекологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю Олександр Барсуков.

Це державне спеціалізоване підприємство, яке здійснює радіаційний контроль та низку інших функцій у Чорнобильській зоні відчуження та по Україні.

Зараз дивляться

– Коли Олександр Барсуков та його колеги повернулися на Чорнобильську АЕС після відступу московських військ, вони виявили у кожному кабінеті те, що вони назвали “прощальним подарунком” від російських солдатів: купу людських екскрементів, – пише видання.

За словами Барсукова, у робочих приміщеннях російські загарбники позривали зі стін телевізійні монітори, зламали двері та розбили обладнання.

Працівники ЧАЕС повернулися в зруйновані офіси. Конференц-зали були розмальовані аерозольною фарбою, файли розкидані по офісах, а екрани комп’ютерів розбиті.

З усіх комп’ютерів в усіх будівлях окупанти забрали жорсткі диски. Йдучи з території ЧАЕС, путінські війська також залишили людські екскременти в кабінетах.

– Вишенькою на торті були какашки, – пожартував Барсуков.

Він додав, що рашисти залишили на ЧАЕС 100 літрів горілки.

У Чорнобильській зоні відчуження залишилися сліди від російських танків та багато сміття, зокрема упаковки від сухпайків окупантів.

На території Чорнобильської АЕС лишилися і свідчення того, що путінські солдати були погано обізнані з характером місцевості. Вони рили траншеї в землі, забрудненій радіацією після аварії 1986 року.

– Ідіоти. Хто копає рови на радіоактивній землі? Вони не знали, що роблять! – заявив Барсуков.

Зараз у Чорнобильській зоні триває очищення та відновлення території після тижнів російської окупації.

У матеріалі зазначається, що після захоплення ЧАЕС окупанти намагалися залучити співробітників російської державної корпорації Росатом, і запропонували їм наглядати за управлінням ядерним об’єктом. Проте це вимагало особливих навичок, яких у них не було.

Журналісти The Wall Street Journal наголошують, що Чорнобильська АЕС уникла найгіршого сценарію. Водночас її працівники ще й досі відчувають наслідки російської окупації.

Так, українським військовим довелося прокласти тимчасовий перехід, щоб замінити міст, зруйнований путінськими військами. Тож тепер багато працівників ЧАЕС змушені значно довше добиратися на роботи.

Що відомо про окупацію ЧАЕС

Російські війська захопили Чорнобильську АЕС та Зону відчуження на початку повномасштабного вторгнення в Україну та фактично взяли в заручники персонал атомної електростанції. Протягом тижнів окупанти забороняли його ротацію.

Загарбники кілька разів виводили з ладу лінію живлення ЧАЕС та міста Славутич.

Наприкінці березня вони почали залишати територію Чорнобильської АЕС. З’ясувалося, що окупанти рили окопи у радіоактивному Рудому лісі та отримали високу дозу опромінення.

За оцінками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, російські війська завдали шкоди Чорнобильській зоні відчуження на понад 2,5 млрд грн. Зокрема, вони вкрали обладнання на суму понад $135 млн.