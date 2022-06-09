Июнь, 09 в 14:14

Действия РФ в течение двух последних дней могут свидетельствовать о намерении продвинуться к югу от Изюма Харьковской области.

Об этом 9 июня сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

На активизацию на этом направлении не влияют даже бои, что продолжаются в северодонецком “кармане”.

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Продвижение России на Изюмской оси украинские военные приостановили еще в апреле.

– С тех пор РФ, очевидно, пыталась восстановить свою восточную группу войск, понеся значительные потери во время неудачного наступления на Киев. Но ее подразделений, вероятно, до сих пор недостаточно, – предполагают в британской разведке.

В оборонном ведомстве считают, что наращивание темпов на Изюмском направлении России необходимо для дальнейшего давления на Северодонецк и продвижения вглубь Донецкой области.

Напомним, что по состоянию на 9 июня россияне тщетно пытаются отыскать слабые места в обороне Северодонецка.

Оккупанты обстреливают подразделения украинских войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Под вражеским огнем находится также гражданская инфраструктура ряда населенных пунктов.

На Харьковском направлении российские захватчики оборудуют позиции и минируют подступы, чтобы повысить устойчивость своей обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 106-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Ministry of Defence

Фото: ССО Азов