Россия планирует продвигаться к югу от Изюма – британская разведка
Действия РФ в течение двух последних дней могут свидетельствовать о намерении продвинуться к югу от Изюма Харьковской области.
Об этом 9 июня сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.
На активизацию на этом направлении не влияют даже бои, что продолжаются в северодонецком “кармане”.
Продвижение России на Изюмской оси украинские военные приостановили еще в апреле.
– С тех пор РФ, очевидно, пыталась восстановить свою восточную группу войск, понеся значительные потери во время неудачного наступления на Киев. Но ее подразделений, вероятно, до сих пор недостаточно, – предполагают в британской разведке.
В оборонном ведомстве считают, что наращивание темпов на Изюмском направлении России необходимо для дальнейшего давления на Северодонецк и продвижения вглубь Донецкой области.
Напомним, что по состоянию на 9 июня россияне тщетно пытаются отыскать слабые места в обороне Северодонецка.
Оккупанты обстреливают подразделения украинских войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Под вражеским огнем находится также гражданская инфраструктура ряда населенных пунктов.
На Харьковском направлении российские захватчики оборудуют позиции и минируют подступы, чтобы повысить устойчивость своей обороны.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: ССО Азов