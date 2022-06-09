Росія планує просуватись на південь від Ізюма – британська розвідка

Червень, 09 в 14:14

Дії РФ протягом останніх двох діб можуть свідчити про намір просунутись на південь від Ізюма Харківської області.

Про це 9 червня повідомили в розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

На активізацію на цьому напрямку не впливають навіть бої, що тривають у сєвєродонецькій “кишені”.

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Просування Росії на Ізюмській осі українські військові зупинили ще в квітні.

– Із того часу РФ, очевидно, намагалася відновити свою східну групу військ, зазнавши значних втрат під час невдалого наступу на Київ. Але її підрозділів, імовірно, досі недостатньо, – припускають у британській розвідці.

В оборонному відомстві вважають, що нарощення темпів на Ізюмському напрямку Росії необхідне для подальшого тиску на Сєвєродонецьк та просування вглиб Донецької області.

Нагадаємо, що станом на 9 червня росіяни марно намагаються відшукати слабкі місця в обороні Сєверодонецька.

Окупанти обстрілюють підрозділи українських військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Під ворожим вогнем перебуває також цивільна інфраструктура низки населених пунктів.

На Харківському напрямку російські загарбники обладнують позиції та мінують підступи, щоб підвищити стійкість своєї оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 106-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: ССО Азов