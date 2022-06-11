Червень, 11 в 10:31

Країні-агресору Росії бракує сучасних високоточних ракет. Саме тому російські війська використовують для ударів по території України застарілі і неточні ракети, виготовлені ще за радянських часів.

Про це поінформувало Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

У повідомленні зазначається, що з квітня російські середні бомбардувальники, ймовірно, запустили по наземних цілях в Україні десятки важких протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, виготовлених ще в 1960-х роках.

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Ці 5,5-тонні ракети виготовлялися насамперед для знищення авіаносців за допомогою ядерної боєголовки.

У розвідці наголосили, що під час використання цих ракет для ураження наземних цілей зі звичайною боєголовкою вони є дуже неточними, призводять до великих руйнувань та жертв серед мирного населення.

– Росія, ймовірно, вдається до таких неефективних систем озброєння, оскільки їй не вистачає більш точних сучасних ракет. Водночас українська система протиповітряної оборони все ще стримує її тактичну авіацію від нанесення ударів по більшій частині країни, – зазначається в повідомленні.

Прокоментували в британській розвідці і ситуацію в Сєвєродонецьку, наголосивши, що станом на 10 червня війська РФ не просунулися на південь міста.

– Інтенсивні вуличні бої тривають, і обидві сторони, ймовірно, зазнають великих втрат, – йдеться в повідомленні.

У розвідці уточнили, що війська РФ відкривають масований вогонь зі своєї артилерії та авіації, намагаючись знищити оборону української армії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7sAMSXqHpa ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0H4JnqeYFy — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 11, 2022

У травні повідомлялося, що РФ вичерпала значну кількість високоточного ракетного озброєння під час повномасштабної війни проти України. На той момент, за словами експертів, у РФ залишалося до 40% високоточних ракет.

Станом на 2 червня президент Володимир Зеленський повідомляв, що з 24 лютого війська РФ випустили понад 2,4 тис. ракет по території України (більшість – по цивільній інфраструктурі).

10 червня стало відомо, що Росія тримає напоготові в Чорному морі 40 крилатих ракет, а тому залишається високою загроза ударів по території України.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Фото: Повітряне командування Схід