Країні-агресору Росії бракує сучасних високоточних ракет. Саме тому російські війська використовують для ударів по території України застарілі і неточні ракети, виготовлені ще за радянських часів.

Про це поінформувало Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

У повідомленні зазначається, що з квітня російські середні бомбардувальники, ймовірно, запустили по наземних цілях в Україні десятки важких протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, виготовлених ще в 1960-х роках.

Ці 5,5-тонні ракети виготовлялися насамперед для знищення авіаносців за допомогою ядерної боєголовки.

У розвідці наголосили, що під час використання цих ракет для ураження наземних цілей зі звичайною боєголовкою вони є дуже неточними, призводять до великих руйнувань та жертв серед мирного населення.

Прокоментували в британській розвідці і ситуацію в Сєвєродонецьку, наголосивши, що станом на 10 червня війська РФ не просунулися на південь міста.

У розвідці уточнили, що війська РФ відкривають масований вогонь зі своєї артилерії та авіації, намагаючись знищити оборону української армії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 June 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7sAMSXqHpa

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0H4JnqeYFy

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 11, 2022