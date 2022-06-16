Июнь, 16 в 12:58

Так называемая оккупационная “власть” Херсонской области объявила, что все дети, рожденные на временно захваченной территории региона после 24 февраля, будут автоматически получать гражданство РФ.

Такое заявление сделал для российских пропагандистских СМИ так называемый заместитель главы оккупационной “военно-гражданской администрации” Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Коллаборант утверждает, что дети-сироты в Херсонской области уже “получили” гражданство РФ.

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В то же время он не уточнил, как эта процедура регулируется юридически и какие законодательные акты предусматривают такой порядок получения гражданства РФ.

Как пишут российские СМИ, 25 мая глава России Владимир Путин подписал указ о “праве упрощенного получения” гражданства РФ для жителей временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины. Такую же процедуру российской паспортизации Кремль ранее применил на оккупированных территориях украинского Донбасса.

Стремоусов также утверждает, что в Херсонской области якобы наблюдается “ажиотажный спрос” на российские паспорта, и на их оформление подано более 10 тыс. заявок.

Стоит отметить, что это откровенная ложь. В частности, 11 июня сообщалось, что в Херсоне российский паспорт захотели получить только 23 человека – в основном местные коллаборанты.

Заявления коллаборанта Стремоусова прокомментировал первый заместитель главы – руководитель исполнительного аппарата Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

– Цинизм оккупантов в Херсонской области пробил очередное дно. Несмотря на все старания орков, люди отказываются получать паспорта РФ, прекрасно понимая, что эти “билеты в клуб изгоев” приносят только войну, нищету, смерть. Поэтому орки через своих ставленников “обрадовали” жителей Херсонской области, что все дети, рожденные на ее территории, автоматически “в их понимании” становятся гражданами РФ. И то же самое правило орки распространили на детей-сирот. С начала войны и практически до этого времени судьба этих детей была им безразлична. Детские дома снабжались нами до последнего, в первую очередь благодаря волонтерам и неравнодушным гражданам Херсонской области, — подчеркнул Соболевский.

По его словам, рашисты неожиданно “заинтересовались” детьми только когда узнали, что планируется их эвакуация. После этого российские оккупанты начали бурную деятельность в Херсоне и Каховке, провели обыски в помещениях, где находились дети, чтобы якобы “прекратить нарушение их прав”.

Как известно, жители Херсона не хотят учиться по российским образовательным программам. Недавно так называемая оккупационная “администрация” Херсона собрала директоров школ, где выдвинула требование осуществлять обучение с 1 сентября по программам РФ. По данным украинской разведки, из около 60 присутствующих директоров школ предложение приняли всего двое.

А в эти выходные в Херсоне жители проигнорировали “празднование дня России”.

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Источник: Юрий Соболевский, Настоящее время