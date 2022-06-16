Червень, 16 в 12:58

Так звана окупаційна “влада” Херсонської області оголосила, що всі діти, народжені на тимчасово захопленій території регіону після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство РФ.

Таку заяву зробив для російських пропагандистських ЗМІ так званий заступник глави окупаційної “військово-цивільної адміністрації” Херсонщини Кирило Стремоусов.

Колаборант стверджує, що діти-сироти у Херсонській області вже “набули” громадянства РФ.

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Водночас він не уточнив, як ця процедура регулюється юридично та які законодавчі акти передбачають такий порядок набуття громадянства РФ.

Як пишуть російські ЗМІ, 25 травня глава Росії Володимир Путін підписав указ про “право спрощеного набуття” громадянства РФ для жителів тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей України. Таку ж процедуру російської паспортизації Кремль раніше застосував на окупованих територіях українського Донбасу.

Стремоусов також стверджує, що на Херсонщині начебто спостерігається “ажіотажний попит” на російські паспорти, і на їхнє оформлення подано понад 10 тис. заявок.

Варто зазначити, що це є відвертою брехнею. Зокрема, 11 червня повідомлялося, що в Херсоні російський паспорт захотіли отримати лише 23 особи – здебільшого місцеві колаборанти.

Заяви колаборанта Стремоусова прокоментував перший заступник голови – керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

– Цинізм окупантів на Херсонщині пробив чергове дно. Попри всі старання орків, люди відмовляються отримувати паспорти Росії, чудово розуміючи, що ці “квитки в клуб вигнанців” приносять лише війну, злидні, смерть. Тому орки через своїх ставлеників “порадували” жителів Херсонської області, що всі діти, народжені на її території, автоматично “в їхньому розумінні” стають громадянами РФ. І те саме правило орки поширили на дітей-сиріт. З початку війни і практично до цього часу доля цих дітей була їм байдужа. Дитячі будинки забезпечувалися нами до останнього, насамперед завдяки волонтерам та небайдужим громадянам Херсонщини, – наголосив Соболевський.

За його словами, рашисти зненацька “зацікавилися” дітьми, лише коли дізналися, що планується їхня евакуація. Після цього російські окупанти розпочали бурхливу діяльність у Херсоні та Каховці, провели обшуки в приміщеннях, де перебували діти, начебто щоб “припинити порушення їхніх прав”.

Як відомо, мешканці Херсонщини не хочуть навчатися за російськими освітніми програмами. Нещодавно так звана окупаційна “адміністрація” Херсона зібрала директорів шкіл і висунула вимогу здійснювати навчання з 1 вересня за програмами РФ. За даними української розвідки, з близько 60 присутніх директорів шкіл пропозицію прийняли лише двоє.

А цими вихідними в Херсоні жителі проігнорували “святкування дня Росії”.

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Джерело: Юрій Соболевський, Настоящее время