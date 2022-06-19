Червень, 19 в 9:12

Російський наступ на Донбасі останніми днями загальмувався практично на всіх напрямках.

Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що російські окупанти мають незначні успіхи лише на околицях Сєвєродонецька та в селищі Метьолкіне.

На інших напрямках росіяни зіштовхнуться зі ще більшими втратами та зносом особового складу та техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні операції в інших критичних точках.

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Крім того, за прогнозами ISW, окупанти зможуть повністю захопити Сєвєродонецьк лише у випадку, якщо сконцентрують на цьому напрямку більшу частину своїх сил.

За останні два тижні російські операції на сході України, зокрема плани захопити Слов’янськ та просування на схід від Бахмута, не принесли особливого прогресу.

Також окупанти намагаються відтіснити ЗСУ на півночі від Харкова та на півдні України, але не досягли значних успіхів.

За даними Генштабу, 19 червня в Сєвєродонецьку Луганської області тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом.

Загарбники обстріляли Лисичанськ, Борівське, Білу Гору та Устинівку, завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW

Фото: Сергій Гайдай