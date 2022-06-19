Июнь, 19 в 1:45

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал колонку о необходимости безотлагательной поддержки Украины, потому что война в Украине будет затяжной.

Колонку глава британского правительства опубликовал в издании The Sunday Times.

– Представьте на минуту, что мечты Владимира Путина о славной победе сбылись. Предположим, ему позволили бы унести все те территории, которые сейчас оккупированы российскими войсками. Возможно, никто бы и пальцем не пошевелил во время такой аннексии в состав еще большей России захваченных ныне территорий вместе с напуганным населением, — начал британский премьер.

Он задает несколько вопросов читателю: “Принесло бы это нам мир? Сделал бы это мир более безопасным? Стала ли бы ваша жизнь более безопасной?”

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– На самом деле мы все можем сами себе озвучить ответ. Такое недоразумение стало бы величайшей победой для агрессора в Европе со Второй мировой войны. Мы знаем, что Путин не остановился бы на расчленении Украины. Только на прошлой неделе он сравнил себя с Петром I и присвоил России “вечное право возвращать” территории, которые когда-то заселяли “славяне” — это доктрина, которой оправдываются захват огромных территорий в Европе, включая территории стран-членов НАТО. В то же время, диктаторы со всего мира почувствовали бы в себе смелость насильственно забирать все, о чем могли бы мечтать. После этого ни одна страна не могла бы чувствовать себя в безопасности. Является ли это тем, о чем кто-нибудь из нас в мире мечтает? – пишет Джонсон.

Глава правительства Британии в очередной раз отмечает героизм украинских защитников, которые смогли остановить нашествие армии РФ на Киев и сохранить украинскую государственность.

Борис Джонсон призвал общественность и лидеров стран Запада не бояться попыток российской армии медленно захватывать территории Донбасса, как вокруг Северодонецка, потому что время не способствует оккупантам из России.

— С огорчением замечу, что нам следует готовиться к затяжной войне, ведь Путин перешел к военной кампании на истощение, прикладывая все больше усилий в попытках стереть украинские силы. Соединенное Королевство и наши друзья должны реагировать, а именно обеспечить Украину необходимыми стратегическими ресурсами, чтобы выстоять и в конце концов одержать победу, — написал он.

Джонсон пишет, что очень важным фактором в этой войне является время.

— Все зависит от того, способна ли Украина быстрее увеличить свою способность отвоевать захваченные территории, пока россияне будут ускоренно собирать ресурсы для новой атаки. Наша задача состоит в том, чтобы время все-таки было союзником Украины в этой ситуации, – пояснил он.

Британский премьер заверил, что Западу даже выгоднее, чтобы президент РФ и дальше грезил иллюзиями о своей способности стереть Вооруженные силы Украины грубой силой и размышляя, что время не на стороне Украины.

В то же время партнеры Украины из стран Запада должны выполнить четыре основных пункта, чтобы Украина смогла устоять и перехватить инициативу:

Запад должен обеспечить Украину всем необходимым вооружением, боеприпасами, снаряжением и обучением военных. Великобритания имеет планы по обучению около 10 тысяч украинских военнослужащих в течение 120 дней, что равно количеству украинцев, прошедших военное обучение за 7 лет перед широкомасштабным вторжением. Мероприятие должно помочь Украине сохранить стабильность своих государственных институтов финансовой помощью, поскольку правительство Украины должно содержать социальную инфраструктуру, выплачивать заработную плату и пенсии, а также финансировать восстановление разрушенных зданий. Обеспечить по суше маршруты для экспорта продовольствия из Украины, прежде всего агропродукции, чтобы сохранить поступления в украинскую экономику. Великобритания и союзники должны разблокировать морские порты Украины, чтобы помочь немедленно вывезти 25 млн тонн пшеницы и кукурузы, нуждающихся в наименее развитых странах мира, поскольку им грозит голод из-за блокады Черноморского побережья Украины со стороны РФ. Следовательно, нужно предоставить соответствующее вооружение Украине и поддерживать дипломатические усилия, в частности через ООН по созданию безопасного коридора из Одессы.

— Все должно двигаться к единственной цели. Мы должны укрепить наших друзей из Украины, чтобы они смогли закончить эту войну на условиях, которые озвучил президент Зеленский. Это должно стать нашим определением успешного завершения войны, – резюмировал он.

Накануне 17 июня в Киев с визитом прибыл премьер-министр Великобритании на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит, ставший уже вторым с начала вторжения РФ, не был публично анонсирован.

Об обучении украинских военных на территории Британии Джонсон сообщил также 17 июня.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что во время визита Джонсона обсуждалась необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическая поддержка Украины, усиление санкционного давления на Россию, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству.