Червень, 19 в 1:45

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав колонку про необхідність невідкладної підтримки України, бо війна в Україні буде затяжною.

Колонку очільник британського уряду опублікував у виданні The Sunday Times.

– Уявіть на хвилину, що мрії Володимира Путіна про переможну славу справдились. Припустімо, йому дозволили би забрати всі ті території, які зараз окуповані російськими військами. Можливо, ніхто й пальцем не поворухнув би під час такої анексії до складу ще більшої Росії захоплених нині територій разом із наляканим населенням, – почав британський прем’єр.

Він ставить декілька питань читачу: “Це приніс би нам мир? Зробив би він світ більш безпечним? Ваше життя стане безпечнішим?”

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– Насправді ми всі можемо самі собі озвучити відповідь. Таке непорозуміння стало б найвеличнішою перемогою для агресора в Європі з часів Другої світової війни. Ми знаємо, що Путін би не зупинився на розчленуванні України. Лише минулого тижня він порівняв себе з Петром I та присвоїв Росії “вічне право повертати” території, які колись у минулому заселяли “слов’яни” – це доктрина, якою виправдовуються захоплення величезних територій в Європі, включно з територіями країн-членів НАТО. Водночас диктатори зі всього світу відчули б у собі сміливість насильно забирати все, про що б могли мріяти. Після цього жодна країна не змогла б почувати себе в безпеці. Чи є це тим, про що будь-хто з нас у світі мріє? – пише Джонсон.

Голова уряду Британії вчергове відзначає героїзм українських захисників, що змогли зупинити навалу армії РФ на Київ та зберегти українську державність.

Борис Джонсон закликав громадськість та лідерів країн Заходу не боятися спроб російської армії повільно захоплювати території Донбасу, як-то навколо Сєвєродонецька, бо час не сприяє окупантам з Росії.

– З прикрістю зауважу, що нам слід готуватися до затяжної війни, адже Путін перейшов до військової кампанії на виснаження, намагаючись стерти українські сили дедалі більшою силою. Сполучене Королівство й наші друзі мають реагувати, а саме забезпечити Україну необхідними стратегічними ресурсами, аби вистояти і зрештою здобути перемогу, – написав він.

Джонсон пише, що надзвичайно важливим чинником є час.

– Все залежить від того, чи Україна буде здатна швидше збільшити свою спроможність відвоювати загарбані території, поки росіяни будуть прискорено збирати ресурси для нової атаки. Наша задача полягає в тому, аби час все-таки був союзником України в цій ситуації, – пояснив він.

Британський прем’єр запевнив, що Заходу навіть вигідніше, аби президент РФ й надалі марив ілюзіями щодо своєї спроможності стерти Збройні сили України грубою силою й розмірковуючи, що час не на боці України.

Водночас партнери України з країн Заходу мають виконати чотири основних пункти, аби Україна змогла встояти та перехопити ініціативу:

Захід повинен забезпечити Україну всім необхідним озброєнням, боєприпасами, спорядженням та навчанням військових. Велика Британія має плани з навчання близько 10 тисяч українських військовослужбовців упродовж 120 днів, що дорівнює кількості українців, які пройшли військовий вишкіл за 7 років перед широкомасштабним вторгненням. Захід має допомогти Україні зберегти стабільність своїх державних інститутів фінансовою допомогою, адже уряд України повинен утримувати соціальну інфраструктуру, виплачувати заробітну плату та пенсії, а також фінансувати відбудову зруйнованих будівель. Забезпечити суходолом маршрути для експорту продовольства з України, насамперед агропродукції, щоб зберегти надходження в українську економіку. Велика Британія та союзники мають розблокувати морські порти України, щоб допомогти негайно вивезти 25 млн тонн пшениці й кукурудзи, які потребують найменш розвинуті країни світу, оскільки їм загрожує голод через блокаду Чорноморського узбережжя України з боку РФ. Відтак потрібно надати відповідне озброєння Україні та підтримувати дипломатичні зусилля, зокрема через ООН щодо створення безпечного коридору з Одеси.

– Усе має рухатися до єдиної мети. Ми повинні зміцнити наших друзів з України, аби вони змогли закінчити цю війну на тих умовах, які озвучив президент Зеленський. Це має стати нашим визначенням успішного завершення війни, – резюмував він.

Напередодні, 17 червня, до Києва з візитом прибув прем’єр-міністр Великої Британії на переговори із президентом України Володимиром Зеленським. Візит, який став вже другим з початку вторгнення РФ, не був публічно анонсований.

Про навчання українських військових на території Британії Джонсон повідомив також 17 червня.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що під час візиту Джонсона обговорювалася необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічна підтримка України, посилення санкційного тиску на Росію, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі.