Июль, 01 в 8:14

Российские оккупанты активизировали боевые действия на Краматорском направлении и пытаются взять под контроль Луганскую область.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По их данным, враг на Лисичанском направлении обстреливает украинские позиции из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Лисичанск и Волчоярка. Пытается взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск, успеха не имеет.

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– Одновременно враг активизировал боевые действия на Краматорском направлении, – отметили в Генштабе.

Военные утверждают, что на Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на окружении ВСУ в Лисичанском районе с юга и запада. Пытается установить полный контроль над Луганской областью.

Также россияне ведут штурмовые действия районов в целях блокирования логистического обеспечения украинских подразделений.

В Славянском направлении войска РФ продолжают обороняться, перегруппировываются и пытаются улучшить тактическое положение.

Кроме того, аналитики ISW прогнозируют, что российские захватчики могут возобновить наступательные операции на города Бахмут и Славянск.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 128-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Генштаб ВСУ