Июль, 01 в 7:29

Отступление армии РФ с острова Змеиный снизит давление на украинское побережье, ведь с острова исчезнет враждебная ПВО и ракетные системы. Но это не прекратит морскую блокаду.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

— Поражение России на острове Змеиный несколько снизит давление на украинское побережье, убрав с острова российские средства противовоздушной обороны и противокорабельные ракетные системы, — отметили в ISW.

Аналитики считают, что само отступление не прекратит морскую блокаду, поскольку российские войска имеют доступ к наземным противокорабельным системам в Крыму и на западе Херсонской области, которые все еще могут наводиться на суда в украинских портах.

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Также они добавили, что российские “военные блоггеры” в подавляющем большинстве одобрили решение России вывести войска и технику с острова, утверждая, что российские войска якобы отдают приоритет “освобождению Донбасса”.

Кроме того, в ISW прогнозируют, что российские захватчики могут возобновить наступательные операции на города Бахмут и Славянск.

Напомним, что 30 июня украинские защитники заставили российских захватчиков покинуть остров Змеиный.

Факты ICTV также подготовили материал о том, как ВСУ выбили россиян с острова и как его освобождение повлияет на дальнейшую оборону юга Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 128-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW