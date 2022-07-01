Липень, 01 в 8:14

Російські окупанти активізували бойові дії на Краматорському напрямку та намагаються взяти під контроль Луганську область.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

За їхніми даними, на Лисичанському напрямку обстрілює українські позиції зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Білогорівка, Лисичанськ та Вовчоярівка. Намагається взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут – Лисичанськ, успіху не має.

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– Одночасно ворог активізував бойові дії на Краматорському напрямку, – зазначили у Генштабі.

Військові стверджують, що на Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на оточенні ЗСУ в районі Лисичанська з півдня та заходу. Намагається встановити повний контроль над Луганською областю.

Також росіяни ведуть штурмові дії районів з метою блокування логістичного забезпечення українських підрозділів.

На Слов’янському напрямку війська РФ продовжують оборонятися, перегруповуються та намагаються покращити тактичне положення.

Крім того, аналітики ISW прогнозують, що російські загарбники можуть відновити наступальні операції на міста Бахмут і Слов’янськ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 128-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Генштаб ЗСУ