Липень, 01 в 7:29

Відступ армії РФ з острова Зміїний зменшить тиск на українське узбережжя, адже з острова зникне ворожа ППО та ракетні системи. Але це не припинить морську блокаду.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

– Поразка Росії на острові Зміїний дещо зменшить тиск на українське узбережжя, прибравши з острова російські засоби протиповітряної оборони та протикорабельні ракетні системи, – зазначили у ISW.

Аналітики вважають, що сам відступ не припинить морську блокаду, оскільки російські війська мають доступ до наземних протикорабельних систем в Криму і на заході Херсонської області, які все ще можуть наводитися на судна в українських портах.

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Також вони додали, що російські “військові блогери” в переважній більшості схвалили рішення Росії вивести війська та техніку з острова, стверджуючи, що російські війська нібито надають пріоритет “звільненню Донбасу”.

Крім того, в ISW прогнозують, що російські загарбники можуть відновити наступальні операції на міста Бахмут і Слов’янськ.

Нагадаємо, що 30 червня українські захисники змусили російських загарбників покинути острів Зміїний.

Факти ICTV також підготували матеріал про те, як ЗСУ вибили росіян з острова та як його звільнення вплине на подальшу оборону півдня України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 128-му добу.

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Джерело: ISW