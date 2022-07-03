Липень, 03 в 11:45

У Краматорську на Донеччині 3 липня пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

В області був відбій повітряної тривоги, але в Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Кіровоградській та Луганській областях вона досі лунає.

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Офіційної інформації щодо вибухів у Краматорську поки що немає.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти активізували бойові дії на Краматорському напрямку та намагаються взяти під контроль Луганську область.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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