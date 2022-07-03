У Краматорську на Донеччині пролунали потужні вибухи
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Фото: Depositphotos
У Краматорську на Донеччині 3 липня пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
В області був відбій повітряної тривоги, але в Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Кіровоградській та Луганській областях вона досі лунає.
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Офіційної інформації щодо вибухів у Краматорську поки що немає.
За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти активізували бойові дії на Краматорському напрямку та намагаються взяти під контроль Луганську область.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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