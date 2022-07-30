Теракт в Оленівці є спробою політичного тиску на Україну – Жданов
Основною версією вбивства українських полонених у концтаборі в Оленівці є спроба психологічно тиску на Україну через демонстрацію всемогутності, коли з полоненими можуть робити все що завгодно.
Про це в ефірі Радіо НВ розповів військовий експерт Олег Жданов.
Ведучий запитав експерта, навіщо, на його думку, росіяни вдарили по свому ж концтабору в Оленівці, в результаті чого там могли загинути близько 50 українських військовополонених.
— Це ще один спосіб політичного тиску на керівництво України, знищення наших полонених і небажання їх обмінювати на тих умовах, які сьогодні висуває нам Російська Федерація. Там може бути декілька варіантів, другий — це могло бути приховування слідів катувань і страт наших полонених. Ми не знаємо достеменно, були вони живі на момент вибуху чи були вже закатовані і просто покладені туди тіла, – сказав Жданов.
За словами експерта, версій щодо причин цього злочину з боку РФ дуже багато, але основною є “версія примушення, демонстрація перед Україною, що вони можуть робити з нашими полоненими все, що завгодно”, поки Київ не погодиться на політичні умови Кремля.
Олег Жданов вважає, що РФ своїми злочинними діями намагається посіяти страх і паніку серед населення України.
– Це одне з головних завдань інформаційно-психологічних спецоперацій, які проводить Росія проти нас. Я думаю, що всі ці сьогоднішні вкиди — це і є інформаційно-психологічна спецоперація по розхитуванню внутрішньої ситуації у країні, щоби населення почало тиснути на керівництво, давайте мир за будь-яку ціну, – пояснив він.
Військовий експерт також каже, що враховуючи, що у концтаборі могли перебувати бійці полку Азов, Росія могла розв’язати питання зі стратою азовців, про яку раніше багато публічно казала.
– Вони ж їх вважають націоналістами, тими, хто скоював великі злочини, тому так, це цілком можливо. А заодно вони побудували такий інформаційний привід і вкинули його в інформпростір для того, що начебто Україна сама знищує своїх полонених, – пояснив Олег Жданов.
Нагадаємо, після російського обстрілу колонії в Оленівці, що на Донеччині, за даними Офісу Генпрокурора загинуло близько 40 українських військовополонених. Водночас поранення отримали 130 осіб.
У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що артилерійський удар по колонії завдали саме збройні сили РФ – з метою приховати тортури над полоненими та розстріли, і звинуватити у всьому Україну.
Водночас Головне управління розвідки Міноборони підтвердило, що саме РФ вчинила вибухи у колонії, і наголосило, що це не що інше, як беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил РФ. Крім того, українській розвідці вдалося встановити, що вбили наших військовополонених найманці зі складу ПВК Вагнера (Ліга) за особистою командою власника ПВК – Євгена Пригожина.
За даними ГУР, організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ.