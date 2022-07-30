Липень, 29 в 23:09

Основною версією вбивства українських полонених у концтаборі в Оленівці є спроба психологічно тиску на Україну через демонстрацію всемогутності, коли з полоненими можуть робити все що завгодно.

Про це в ефірі Радіо НВ розповів військовий експерт Олег Жданов.

Ведучий запитав експерта, навіщо, на його думку, росіяни вдарили по свому ж концтабору в Оленівці, в результаті чого там могли загинути близько 50 українських військовополонених.

Зараз дивляться

— Це ще один спосіб політичного тиску на керівництво України, знищення наших полонених і небажання їх обмінювати на тих умовах, які сьогодні висуває нам Російська Федерація. Там може бути декілька варіантів, другий — це могло бути приховування слідів катувань і страт наших полонених. Ми не знаємо достеменно, були вони живі на момент вибуху чи були вже закатовані і просто покладені туди тіла, – сказав Жданов.

За словами експерта, версій щодо причин цього злочину з боку РФ дуже багато, але основною є “версія примушення, демонстрація перед Україною, що вони можуть робити з нашими полоненими все, що завгодно”, поки Київ не погодиться на політичні умови Кремля.

Олег Жданов вважає, що РФ своїми злочинними діями намагається посіяти страх і паніку серед населення України.

– Це одне з головних завдань інформаційно-психологічних спецоперацій, які проводить Росія проти нас. Я думаю, що всі ці сьогоднішні вкиди — це і є інформаційно-психологічна спецоперація по розхитуванню внутрішньої ситуації у країні, щоби населення почало тиснути на керівництво, давайте мир за будь-яку ціну, – пояснив він.

Військовий експерт також каже, що враховуючи, що у концтаборі могли перебувати бійці полку Азов, Росія могла розв’язати питання зі стратою азовців, про яку раніше багато публічно казала.

– Вони ж їх вважають націоналістами, тими, хто скоював великі злочини, тому так, це цілком можливо. А заодно вони побудували такий інформаційний привід і вкинули його в інформпростір для того, що начебто Україна сама знищує своїх полонених, – пояснив Олег Жданов.

Нагадаємо, після російського обстрілу колонії в Оленівці, що на Донеччині, за даними Офісу Генпрокурора загинуло близько 40 українських військовополонених. Водночас поранення отримали 130 осіб.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що артилерійський удар по колонії завдали саме збройні сили РФ – з метою приховати тортури над полоненими та розстріли, і звинуватити у всьому Україну.

Водночас Головне управління розвідки Міноборони підтвердило, що саме РФ вчинила вибухи у колонії, і наголосило, що це не що інше, як беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил РФ. Крім того, українській розвідці вдалося встановити, що вбили наших військовополонених найманці зі складу ПВК Вагнера (Ліга) за особистою командою власника ПВК – Євгена Пригожина.

За даними ГУР, організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ.