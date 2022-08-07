На Херсонщине раздаются взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
На Херсонщине раздаются взрывы.
Об этом сообщают местные паблики.
Официальная информация пока не поступала.
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Напомним, что 5 августа в Херсоне прогремели мощные взрывы. По предварительной информации поврежден Дариевский мост через Ингулец в Херсонской области.