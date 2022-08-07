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Факты / Украина

На Херсонщине раздаются взрывы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

На Херсонщине раздаются взрывы.

Об этом сообщают местные паблики.

Официальная информация пока не поступала.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 164-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Напомним, что 5 августа в Херсоне прогремели мощные взрывы. По предварительной информации поврежден Дариевский мост через Ингулец в Херсонской области.

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