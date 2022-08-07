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Факти / Україна

На Херсонщині лунають вибухи

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
вибух
Фото: Depositphotos

На Херсонщині лунають вибухи.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Офіційна інформація поки що не надходила.

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Повномасштабна  війна в Україні триває вже 164-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Нагадаємо, що 5 серпня у Херсоні пролунали потужні вибухи.  За попередньою інформацією пошкоджено Дар’ївський міст через Інгулець на Херсонщині.

 

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