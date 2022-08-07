На Херсонщині лунають вибухи
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На Херсонщині лунають вибухи.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Офіційна інформація поки що не надходила.
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Нагадаємо, що 5 серпня у Херсоні пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією пошкоджено Дар’ївський міст через Інгулець на Херсонщині.