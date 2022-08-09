Август, 09 в 12:54

Российские войска вырыли траншеи на территории Запорожской атомной электростанции и вокруг нее.

Об этом в своей сводке заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

Кроме того, эксперты не исключают, что россияне могли обустроить на ЗАЭС огневые позиции.

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Проанализировав видео, опубликованное российским оппозиционным изданием The Insider, в ISW заявили, что на территории и вокруг станции передвигаются российские военные грузовики и бронетехника.

В Институте изучения войны со ссылкой на заявления украинских официальных лиц отметили, что российские силы используют ЗАЭС как ядерный щит.

В частности, в ISW сообщили, что, предположительно, РФ неоднократно обстреливала Никополь Днепропетровской области с позиций на территории АЭС или вокруг нее.

Аналитики считают, что, очевидно, фейковые угрозы российского генерал-майора Валерия Васильева уничтожить Запорожскую атомную электростанцию, что является крупнейшим ядерным объектом Европы, отвлекают внимание от реальных рисков милитаризации Россией ЗАЭС.

Речь идет, в частности, о минировании станции и хранении военного вооружения вблизи ядерных реакторов и хранилищ ядерных отходов.

Согласно данным НАЭК Энергоатом, по состоянию на 9 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, один из трех энергоблоков отключен.

Обстрелами серьезно повреждена азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки сухого хранилища отработанного ядерного топлива.

Есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Также высока пожарная опасность.

Сейчас Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд энергосистемы Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW, Энергоатом