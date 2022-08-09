Оккупанты вырыли траншеи на территории и вокруг ЗАЭС – аналитики
Российские войска вырыли траншеи на территории Запорожской атомной электростанции и вокруг нее.
Об этом в своей сводке заявили аналитики Института изучения войны (ISW).
Кроме того, эксперты не исключают, что россияне могли обустроить на ЗАЭС огневые позиции.
Проанализировав видео, опубликованное российским оппозиционным изданием The Insider, в ISW заявили, что на территории и вокруг станции передвигаются российские военные грузовики и бронетехника.
В Институте изучения войны со ссылкой на заявления украинских официальных лиц отметили, что российские силы используют ЗАЭС как ядерный щит.
В частности, в ISW сообщили, что, предположительно, РФ неоднократно обстреливала Никополь Днепропетровской области с позиций на территории АЭС или вокруг нее.
Аналитики считают, что, очевидно, фейковые угрозы российского генерал-майора Валерия Васильева уничтожить Запорожскую атомную электростанцию, что является крупнейшим ядерным объектом Европы, отвлекают внимание от реальных рисков милитаризации Россией ЗАЭС.
Речь идет, в частности, о минировании станции и хранении военного вооружения вблизи ядерных реакторов и хранилищ ядерных отходов.
Согласно данным НАЭК Энергоатом, по состоянию на 9 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, один из трех энергоблоков отключен.
Обстрелами серьезно повреждена азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки сухого хранилища отработанного ядерного топлива.
Есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Также высока пожарная опасность.
Сейчас Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд энергосистемы Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: ISW, Энергоатом