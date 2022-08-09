Окупанти вирили траншеї на території та довкола ЗАЕС – аналітики

Серпень, 09 в 12:54

Російські війська вирили траншеї на території Запорізької атомної електростанції та довкола неї.

Про це в своєму зведенні заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Крім того, експерти не виключають, що росіяни могли облаштувати на ЗАЕС вогневі позиції.

Зараз дивляться

Проаналізувавши відео, яке оприлюднило російське опозиційне видання The Insider, в ISW заявили, що на території та довкола станції пересуваються російські військові вантажівки та бронетехніка.

В Інституті вивчення війни з посиланням на заяви українських офіційних осіб зазначили, що російські сили використовують ЗАЕС як ядерний щит.

Зокрема, в ISW повідомили, що, імовірно, РФ неодноразово обстрілювала Нікополь Дніпропетровської області з позицій на території АЕС або довкола неї.

Аналітики вважають, що, очевидно, фейкові погрози російського генерал-майора Валерія Васильєва знищити Запорізьку атомну електростанцію, що є найбільшим ядерним об’єктом Європи, відволікають увагу від цілком реальних ризиків мілітаризації Росією ЗАЕС.

Ідеться, зокрема, про мінування станції та зберігання військового озброєння поблизу ядерних реакторів та сховищ ядерних відходів.

За даними НАЕК Енергоатом, станом на 9 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Унаслідок атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, один із трьох енергоблоків вимкнено.

Обстрілами серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об’єднаний допоміжний корпус, три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Є ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Також високою є пожежна небезпека.

Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати й виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW, Енергоатом