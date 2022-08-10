Август, 10 в 14:49

В ночь на 10 августа российские оккупанты обстреляли Марганец Днепропетровской области.

В результате вражеской атаки в городе повреждены 20 многоэтажек, ЦПАУ, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько административных зданий.

Несколько тысяч жителей Марганца остались без света, поскольку оккупанты перебили линию электропередач.

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На видео можно увидеть, как после обстрела выглядит центр города, в частности площадь перед дворцом культуры.

Один из снарядов попал в дом к пенсионерке, в результате чего в квартире образовалась большая дыра. К счастью, во время обстрела женщина ночевала не дома.

Оккупанты накрыли Марганец Градами: как выглядит центр города после обстрела / 6 фотографий

Напомним, что армия РФ выпустила по жилым кварталам Никопольского района 80 реактивных снарядов из Градов.

Согласно данным главы ОВА Валентина Резниченко, количество жертв ночных обстрелов Днепропетровщины возросло до 13. Еще 11 ранены, пятеро из них в тяжелом состоянии.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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