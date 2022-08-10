Окупанти накрили Марганець Градами: який вигляд має центр міста після обстрілу
У ніч на 10 серпня російські окупанти обстріляли Марганець Дніпропетровської області.
Внаслідок ворожої атаки у місті пошкоджені 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адміністративних приміщень.
Кілька тисяч мешканців Марганця залишилися без світла, оскільки окупанти перебили лінію електропередач.
На відео можна побачити, який вигляд після обстрілу має центр міста, зокрема площа перед палацом культури.
Один із снарядів потрапив у будинок до пенсіонерки, внаслідок чого у квартирі утворилися велика дірка. На щастя, під час обстрілу жінка ночувала не вдома.
Нагадаємо, що армія РФ випустила по житлових кварталах Нікопольського району 80 реактивних снарядів з Градів.
Згідно з даними очільника ОВА Валентина Резніченка, кількість жертв нічного обстрілу Дніпропетровщини зросла до 13. Ще 11 поранені, п’ятеро з них у важкому стані.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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