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Факти / Україна

Окупанти накрили Марганець Градами: який вигляд має центр міста після обстрілу

Валентина Чорна, редакторка стрічки Софія Богуцька, Журналістка Факти ICTV
наслідки обстрілу Марганцю 10 серпня
Фото: Факти ICTV

У ніч на 10 серпня російські окупанти обстріляли Марганець Дніпропетровської області.

Внаслідок ворожої атаки у місті пошкоджені 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адміністративних приміщень.

Кілька тисяч мешканців Марганця залишилися без світла, оскільки окупанти перебили лінію електропередач.

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На відео можна побачити, який вигляд після обстрілу має центр міста, зокрема площа перед палацом культури.

Один із снарядів потрапив у будинок до пенсіонерки, внаслідок чого у квартирі утворилися велика дірка. На щастя, під час обстрілу жінка ночувала не вдома.

Окупанти накрили Марганець Градами: який вигляд має центр міста після обстрілу / 6 фотографий

Нагадаємо, що армія РФ випустила по житлових кварталах Нікопольського району 80 реактивних снарядів з Градів.

Згідно з даними очільника ОВА Валентина Резніченка, кількість жертв нічного обстрілу Дніпропетровщини зросла до 13. Ще 11 поранені, п’ятеро з них у важкому стані.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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