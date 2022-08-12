Август, 12 в 14:00

Российские захватчики активно обсуждают недавние взрывы на военном аэродроме в поселке Новофедоровка на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом свидетельствует телефонный разговор двух рашистов, который перехватило и обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ходе разговора боевик террористического формирования “ДНР” обсудил со своим знакомым новости о взрывах на полуострове, и каждый из них начал выдвигать свои версии громкого инцидента.

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– В Крыму аэропорт какой-то, говорят, взорвался там, “небрежность”. В ходе заправки боеприпасы взорвались, — сообщил боевик “ДНР”.

Его собеседник в ответ заявил, что это совсем не “небрежность”, а удар украинских военных. В России же скрывают, что это был удар Вооруженных сил Украины, чтобы “не было стыдно”.

Боевик, похоже, также склоняется к этой версии, несмотря на то, что по телевизору им рассказывают о “небрежности”.

– Не признаются… “Укропы” (украинцы, — Ред.) говорят, что да, это они въ**али, я знаю, а эти (рашисты, — Ред.) чего-то морозятся… Там же небо “на замке”, а здесь на тебе – прилет, — сообщил он, допустив, что теперь в Крыму будет паника.

Его собеседник, в свою очередь, предположил, что российская “хваленная ПВО в очередной раз не сработала”, и теперь ВСУ могут ударить еще и по Крымскому мосту.

Кроме того, оккупанты обсудили отсутствие пехоты в их “армии”.

– Говорят, что, может, полгода, и нас расформируют, но не факт, что мы домой поедем, понял?.. Нас могут просто разбрасывать по другим частям. Ну, возможно, в “ДНР” и поедем, но только не домой, понял? У “ДНР” пехоты не хватает, вот даже в новостях пишут, — заявил боевик “ДНР”.

Как известно, взрывы на аэродроме в Новофедоровке прогремели 9 августа. По оценкам Воздушных сил ВСУ, оккупанты размещали там истребители и бомбардировщики. Это самолеты Су-30СМ, Ил-76, Су-24М, а также, возможно, вертолеты.

По подсчетам Forbes, стоимость этой авиатехники могла составлять от $650 до $850 млн.

По данным британской разведки, в результате взрывов Россия потеряла по меньшей мере восемь боевых самолетов, мощности морской авиации РФ упали.

Источник: ГУР Минобороны Украины