Серпень, 12 в 14:00

Російські загарбники активно обговорюють нещодавні вибухи на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка на території тимчасово окупованого Криму.

Про це свідчить телефонна розмова двох рашистів, яку перехопило та оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Під час цієї розмови бойовик терористичного формування “ДНР” обговорив зі своїм знайомим новини про вибухи на півострові, й кожен із них почав висувати свої версії гучного інциденту.

Зараз дивляться

– У Криму аеропорт якийсь, кажуть, вибухнув там, “недбалість”. Під час заправки боєприпаси вибухнули, – повідомив бойовик “ДНР”.

Його співрозмовник у відповідь заявив, що це зовсім не “недбалість”, а удар українських військових. В Росії ж приховують, що це був удар Збройних сил України, щоб “не було соромно”.

Бойовик, схоже, також схиляється до цієї версії, попри те, що по телевізору їм розповідають про “недбалість”.

– Не зізнаються… “Укропи” (українці, – Ред.) кажуть, що так, це вони в’**али, я знаю, а ці (рашисти, – Ред.) чогось морозяться… Там же ж небо “на замку”, а тут на – приліт, – повідомив він, припустивши, що тепер у Криму буде паніка.

Його співрозмовник, своєю чергою, припустив, що російська “хвалена ППО вчергове не спрацювала”, і тепер ЗСУ можуть вдарити ще й по Кримському мосту.

Крім того, окупанти обговорили відсутність піхоти в їхній “армії”.

– Кажуть, що, можливо, пів року, і нас розформують, але не факт, що ми додому поїдемо, зрозумів?.. Нас можуть просто розкидати по інших частинах. Ну, можливо, в “ДНР” і поїдемо, але тільки не саме додому, зрозумів? У “ДНР” піхоти не вистачає, он навіть у новинах пишуть, – заявив бойовик “ДНР”.

Як відомо, вибухи на аеродромі в Новофедорівці пролунали 9 серпня. За оцінками Повітряних сил ЗСУ, окупанти розміщували там винищувачі та бомбардувальники. Це літаки Су-30СМ, Іл-76, Су-24М, а також, можливо, вертольоти.

За підрахунками Forbes, вартість цієї авіатехніки могла становити від $650 млн до $850 млн.

За даними британської розвідки, унаслідок вибухів Росія втратила щонайменше вісім бойових літаків, потужності морської авіації РФ впали.

Джерело: ГУР Міноборони України