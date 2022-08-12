У Forbes порахували, скільки коштують знищені російські літаки в Криму
9 серпня на аеродромі Саки поблизу селища Новофедорівка в Криму сталася серія вибухів. З інформації різних джерел відомо, що було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіатехніки. Серед них винищувачі та розвідники.
Forbes підрахував, що перед вибухами на аеродромі розміщувалась авіатехніка вартістю $650 млн – $850 млн.
За даними видання орієнтовна вартість російських літаків становить:
- Су-30СМ – $50 млн
- Су-24МР – $6 млн
- Іл-76 – $86 млн
В деяких випадках можуть бути обставини, які значно впливають на ціну окремих одиниць, як зазначають у виданні.
Раніше повідомлялося, що після вибухів на аеродромі у Новофедорівці РФ втратила щонайменше сім своїх військових літаків. А це може бути найбільшою втратою російської авіації за один день із часів Другої світової війни.
Нагадаємо, що 9 серпня у Криму пролунали кілька вибухів на військовому аеродромі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили, що на аеродромі Саки росіяни розміщували винищувачі та бомбардувальники. Зокрема, це літаки Су-30СМ, Іл-76, Су-24М, а також, можливо, вертольоти.
10 серпня командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про знищення дев’яти ворожих літаків.
Фото: Maxar Technologies