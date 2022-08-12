У Forbes порахували, скільки коштують знищені російські літаки в Криму

Серпень, 12 в 6:48

9 серпня на аеродромі Саки поблизу селища Новофедорівка в Криму сталася серія вибухів. З інформації різних джерел відомо, що було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіатехніки. Серед них винищувачі та розвідники.

Forbes підрахував, що перед вибухами на аеродромі розміщувалась авіатехніка вартістю $650 млн – $850 млн.

За даними видання орієнтовна вартість російських літаків становить:

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Су-30СМ – $50 млн

Су-24МР – $6 млн

Іл-76 – $86 млн

В деяких випадках можуть бути обставини, які значно впливають на ціну окремих одиниць, як зазначають у виданні.

Раніше повідомлялося, що після вибухів на аеродромі у Новофедорівці РФ втратила щонайменше сім своїх військових літаків. А це може бути найбільшою втратою російської авіації за один день із часів Другої світової війни.

Нагадаємо, що 9 серпня у Криму пролунали кілька вибухів на військовому аеродромі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що на аеродромі Саки росіяни розміщували винищувачі та бомбардувальники. Зокрема, це літаки Су-30СМ, Іл-76, Су-24М, а також, можливо, вертольоти.

10 серпня командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про знищення дев’яти ворожих літаків.

Фото: Maxar Technologies