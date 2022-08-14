За выходные ВСУ сбили два российских вертолета Ка-52
В течение 13 и 14 августа украинские защитники уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.
Об этом сообщили в группировке Объединенных сил ВСУ.
— Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск Хортица добросовестно выполняют обязанности и в выходные дни, как результат, за субботу и воскресенье – два уничтоженных вертолета огневой поддержки Ка-52, — говорится в сообщении.
Отметим, что стоимость российского вертолета Ка-52 Аллигатор составляет примерно $15 млн.
С начала полномасштабной войны в Украине ВСУ уничтожили около 43 550 российских оккупантов.
За последние сутки украинские защитники ликвидировали 150 захватчиков. Наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.
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